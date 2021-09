Καβάλα

Καβάλα: βαν “προσγειώθηκε” σε στέγη σπιτιού (εικόνες)

Σοκάρουν οι εικόνες από το τροχαίο που έγινε στην Καβάλα.

Φορτηγάκι που εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε σε μπάρα και «προσγειώθηκε» σε στέγη σπιτιού, στην Καβάλα.

Το τροχαίο έλαβε χώρα στην Καβάλα, στο δρόμου του Παληού.

Όπως φαίνεται στα βίντεο που ακολουθούν ο οδηγός φαίνεται να έχει αναπτύξει ταχύτητα σε ένα δρόμο που δείχνει ολισθηρός. Όταν πατάει φρένο για να κόψει, καθώς πλησιάζει σε στροφή, το βαρύ όχημα φεύγει από το δρόμο και καταλήγει στη στέγη του σπιτιού.

