Φθιώτιδα: Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος στο αυτοκίνητό του

Στις Αστυνομικές Αρχές σήμανε συναγερμός, με τον χώρο να αποκλείεται, έως ότου εξετασθούν όλα τα στοιχεία.

Μία τραγική υπόθεση αποκαλύφθηκε λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης στο Κυριακοχώρι του Δήμου Μακρακώμης στη Φθιώτιδα.

Μέσα σε αυτοκίνητο βρέθηκε απανθρακωμένο το πτώμα ενός 36χρονου με καταγωγή από το χωριό, που διέμενε όμως μόνιμα στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται ότι ο άνδρας έβαλε φωτιά μόνος του και πυρπολήθηκε, καθώς το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο κανονικά σε ρεματιά στη γέφυρα στο δρόμο για Νικολίτσι και δεν φαίνονται ίχνη τροχαίου ατυχήματος.

Στις Αστυνομικές Αρχές πάντως σήμανε συναγερμός, με τον χώρο να αποκλείεται, έως ότου εξετασθούν όλα τα στοιχεία και να ξεκαθαριστεί αν πρόκειται για αυτοχειρία.

