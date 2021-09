Αχαΐα

Αίγιο: αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό δεκάδων μέτρων

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Φτέρης – Αιγίου.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό περίπου 50 μέτρων, στην επαρχιακή οδό Φτέρης – Αιγίου, πλησίον περιοχής Αχλαδιά Αχαΐας.

Στην περιοχή έσπευσαν 11 πυροσβέστες με 4 οχήματα προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες του οχήματος.

Ο οδηγός ανασύρθηκε νεκρός, ενώ η συνοδηγός του τραυματισμένη, αλλά χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της.

