Κορινθία

Βραχάτι: Νεκρός από φωτιά σε σπίτι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον άτυχο ένοικο εντόπισαν οι πυροσβέστες που μπήκαν στο σπίτι, όπου ξέσπασε η πυρκαγιά.

Φωτιά ξέσπασε σε οικία στο Βραχάτι Κορινθίας, στην περιοχή Σαμούτανη, το βράδυ την Πέμπτης 9 Σεπτεμβρίου.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την άμεση επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς.

Οι πυροσβέστες, όταν εισήλθαν στον χώρο αντίκρισαν την σορό του 75χρονου άνδρα, ο οποίος κατοικούσε στο διαμέρισμα.

Ο άτυχος άνδρας κατέληξε πιθανότατα από τις αναθυμιάσεις.

Τα ακριβή αίτια του τραγικού συμβάντος διευρευνώνται.