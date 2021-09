Λάρισα

Κορονοϊός: πέθανε ο Χαράλαμπος Στεργιούλης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανείπωτη η οικογενειακή τραγωδία, καθώς είναι το τρίτο μέλος της οικογένειας που πεθαίνει από επιπλοκές του κορονοϊού, μέσα σε 48 ώρες.

Νέο επειδόδιο στην οικογενειακή τραγωδία στη Λάρισα για την οικογένεια Στεργιούλη.

Μόλις μία ημέρα μετά την κηδεία των γονιών του, Βασίλη και Ευδοξίας, εξέπνευσε και ο Χαράλαμπος Στεργιούλης, σε ηλικία 51 ετών.

Ο άτυχος φιλόλογος με συγγραφικό έργο, νοσηλευόταν επί ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, προσβεβλημένος από κορονοϊό.

Από την ίδια νόσο δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους και οι γονείς του, με διαφορά λίγων ωρών ο ένας απο τον άλλον.

Πρόκειται για τον 84χρονο, παλιό γυμνασιάρχη, Βασίλη Στεργιούλη και την 80χρονη σύζυγό του Σούλα, οι οποίοι κατέληξαν ύστερα από πολυήμερη νοσηλεία.

Και οι δυο νοσηλεύονταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου της Λάρισας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο το ζεύγος που έφυγε "μαζί" από τη ζωή, όσο και ο γιός τους, που δυστυχώς τους ακολούθησε λίγες ώρες αργότερα, δεν είχαν εμβολιαστεί.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με βιτριόλι - Καλόφωνου: “αντιδρά’ το σώμα της Ιωάννας, όσο πλησιάζει η δίκη

Μίκης Θεοδωράκης: Συγκινητικές στιγμές και σήμερα στο κοιμητήριο

Η Τζούλια Νόβα μιλά για την εγκυμοσύνη και την φωτογραφία - “φωτιά” (βίντεο)