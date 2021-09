Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη καταζητούμενου στη Σουηδία για διακίνηση 1 τόνου κάνναβης

Ο συλληφθείς χρησιμοποιούσε στοιχεία ταυτότητας είτε πλαστά είτε του αδερφού του, με σκοπό να αποτρέψει τον εντοπισμό του.



Στον εντοπισμό και τη σύλληψη διεθνώς διωκόμενου προσώπου προχώρησε ειδική ομάδα έρευνας αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων Προσώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, βραδινές ώρες χθες (09-09-2021), αξιοποιώντας κατάλληλα πληροφορίες Σουηδών αστυνομικών.

Συγκεκριμένα, η συνεργασία αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων της Δ.Α.Θ. - εκπρόσωποι του Δικτύου ENFAST «Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρησιακών Ομάδων Αναζήτησης Διωκομένων» με Σουηδούς αστυνομικούς – εκπροσώπους του ίδιου Δικτύου, οδήγησε στα ίχνη 32χρονου αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, πράξεις που τελέστηκαν σε προγενέστερο χρόνο στη Σουηδία.

Στο πλαίσιο ερευνών , η ειδική ομάδα του Τμήματος Αναζητήσεων έχοντας πληροφορίες για πιθανή κίνηση του καταδιωκόμενου μέσω αερολιμένα, τον εντόπισε σε χώρο κράτησης του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Θέρμης, όπου μεταφέρθηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, φέροντας έγγραφο με διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας από τα δικά του και στερούμενος νομιμοποιητικών εγγράφων για τη διαμονή του στην ελληνική επικράτεια.

Σημειώνεται ότι , το Νοέμβριο του 2020, ο προαναφερόμενος άντρας, μαζί με άλλα μέλη της εγκληματικής ομάδας στην οποία ανήκει, κατελήφθησαν στη Σουηδία να κατέχουν 1 τόνο και 201 κιλά κάνναβης, επιμελώς κρυμμένα σε κοίλες πλάκες από πέτρα, εντός εισαγόμενου φορτίου μαρμάρινων πλακιδίων.

Υπογραμμίζεται επίσης ότι χαρακτηρίστηκε ως επικίνδυνος καθώς εμπλέκεται και σε υπόθεση απαγωγής αλλά και περιπτώσεις ληστειών, ενώ προκειμένου να αποφύγει πιθανό εντοπισμό του, χρησιμοποιούσε στοιχεία ταυτότητας είτε πλαστά είτε του αδερφού του με τον οποίο προσομοιάζουν ιδιαιτέρως.

Ο 32χρονος άντρας θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

