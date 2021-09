Μαγνησία

Βόλος: σε νεκροθάλαμο επί 20 μέρες το βρέφος που πέθανε λίγο πριν γεννηθεί

Η γέννα – θρίλερ η μηνυτήρια αναφορά της οικογένειας και η προανακριτική εξέταση. Γιατί δε διενεργείται η νεκροψία - νεκροτομή

Συνολικά είκοσι ημέρες πέρασαν από τη γέννα - θρίλερ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου από 27χρονη Βολιώτισσα και μέχρι σήμερα η οικογένεια δεν έχει λάβει απάντηση για τα αίτια, που το μωράκι της χάθηκε λίγες ώρες πριν γεννηθεί.

Η οικογένεια περιμένει ακόμη, προκειμένου ιατροδικαστής να αποφασίσει τι θα γίνει και να βρεθεί τρόπος να διενεργηθεί η παθολογοανατομική εξέταση στο βρέφος, το οποίο παραμένει στον νεκροθάλαμο του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης απάντησε ότι η εξέταση δεν μπορεί να γίνει σε δημόσιο νοσοκομείο και ότι η ίδια είναι αναρμόδια να τη διενεργήσει, αφού η σύμβαση που είχε με ιδιωτικό εργαστήριο έληξε.

Η οικογένεια περιμένει τώρα να αποφανθεί τι μέλλει γενέσθαι η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας, που ελλείψει προσωπικού ήταν κλειστή το προηγούμενο χρονικό διάστημα λόγω της άδειας της μίας και μοναδικής ιατροδικαστή.

«Υποτίθεται ότι κάποιος αρμόδιος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη. Είναι αδύνατο εν έτει 2021 να μην μπορεί κάποιος να ενημερωθεί από τι πέθανε το παιδί του», τονίζει ο δικηγόρος της οικογένειας, Μιχάλης Βασιλικός.

Αν δεν γίνει παθολογοανατομική εξέταση, δεν μπορούν να διερευνηθούν τα αίτια, από τα οποία επήλθε ο θάνατος του βρέφους μερικές ώρες πριν γεννηθεί.

Η νομοθεσία ορίζει ότι για τον ενδομήτριο θάνατο βρέφους δεν μπορεί να διενεργηθεί νεκροψία - νεκροτομή, παρά μόνο η προαναφερόμενη εξέταση, η οποία διενεργείται σε εξειδικευμένα εργαστήρια.

«Οι γονείς δεν παίρνουν απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν και παραμένουν προβληματισμένοι. Εμείς ζητήσαμε και πήραμε τον ιατρικό φάκελο, καθώς προσφέρθηκε ιδιώτης ιατροδικαστής από την Αθήνα να μελετήσει τα στοιχεία που υπάρχουν και να δώσει μία κατεύθυνση», αναφέρει ο κ. Βασιλικός.

Ο ίδιος επισημαίνει αγανακτισμένος: «Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει, μία οικογένεια να περιμένει τόσο πολύ. Αν δεν ήταν άπορη οικογένεια και ήταν διάσημη, τότε το θέμα θα είχε πάρει δημοσιότητα και θα είχε γίνει η εξέταση από ιδιωτικό εργαστήριο στην Αθήνα, που θα ζητούσε 3.000 ευρώ. Εδώ αποδεικνύεται ότι αν κάποιος είναι φτωχός, δεν μπορεί να μάθει γιατί πέθανε το παιδί του εγκαίρως, ενώ όταν έχει χρήματα μπορεί να ενημερωθεί άμεσα. Για την υπόθεση Σεμέδο η ιατροδικαστική έγινε άμεσα και πολύ σωστά», προσθέτει.

Επισημαίνεται ότι η οικογένεια έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη και έχει καταθέσει μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για τον θάνατο του βρέφους.

Άμεσα μετά το θλιβερό περιστατικό το Αστυνομικό Τμήμα Βόλου άρχισε προανάκριση, λαμβάνοντας καταθέσεις, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η γέννα – θρίλερ άρχισε την Πέμπτη 19 Αυγούστου. Η 27χρονη μετέβη στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου με πόνους, αλλά διαπιστώθηκε ότι ο τοκετός δεν είχε ξεκινήσει. Η γυναίκα αποχώρησε και επέστρεψε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου την επόμενη μέρα στις 20:30. Είχε διαστολή 4 εκατοστών, όπως διαπιστώθηκε στο Αχιλλοπούλειο. Ο εφημερεύων γιατρός έκρινε ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα και είπε ότι ο τοκετός θα γινόταν φυσιολογικά.

Η 27χρονη εισήχθη στη Γυναικολογική Κλινική και το Σάββατο 21 Αυγούστου στις 12:30 της έβαλαν ζώνη και διαπιστώθηκε ότι το βρέφος ήταν καλά. Όμως στον επανέλεγχο στις 16:00 ο γιατρός δεν άκουγε πλέον το μωρό. Η γυναίκα γέννησε στις 21:00 με φυσιολογικό τοκετό που προκλήθηκε με τεχνητούς πόνους και το μωράκι γεννήθηκε νεκρό.

Ο υπεύθυνος γιατρός του μαιευτικού τμήματος ενημέρωσε την οικογένεια ότι ο θάνατος του βρέφους ήταν αιφνίδιος ενδομήτριος και είπε ότι δεν μπορούν να προσδιορίσουν το αίτιο θανάτου.

Ο ίδιος σε δήλωσή του στην εφημερίδα «Ταχυδρόμος», είχε επισημάνει «Στατιστικά συμβαίνει να υπάρχει θάνατος βρέφους και πριν τη γέννα και κατά τη διάρκειά της. Όπως γίνεται ανακοπή σε νέους ανθρώπους, το ίδιο συμβαίνει και με τις γέννες ανά πάσα στιγμή σε οποιαδήποτε εβδομάδα εγκυμοσύνης τόσο σε ιδιωτικά, όσο και δημόσια νοσοκομεία».

