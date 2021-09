Βοιωτία

Σεισμός στην Θήβα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζει να "χορεύει" η περιοχή, εδώ και μήνες.

Σεισμός ταρακούνησε το πρωί του Σαββάτου (11/9) τη Θήβα σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Ο σεισμός ήταν εντάσεως 3,5 Ρίχτερ.

Ο σεισμός σημειώθηκε με επίκεντρο 3 χλμ ανατολικά από τη Θήβα. Το εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμήθηκε ότι βρίσκεται στα 11,3 χιλιόμετρα.

Ειδήσεις σήμερα:

ΔΕΘ - Μητσοτάκης: τα μέτρα για την μεσαία τάξη και τους νέους

Κολύμβηση - Ντουντουνάκη: Πανελλήνιο ρεκόρ στην Ιταλία

11η Σεπτεμβρίου: Η μέρα που πάγωσε η ανθρωπότητα