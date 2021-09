Δωδεκανήσα

Ρόδος - κυνομαχίες: στο εδώλιο τρεις κατηγορούμενοι

Στο εδώλιο του Πλημμελειοδικείου θα καθίσουν τρεις άνδρες, για διοργάνωση κυνομαχιών. Εικόνες από το “θέαμα” είχαν αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου θα καθίσουν την 17η Σεπτεμβρίου 2021, μετά από αναβολές, 2 Πακιστανοί κι ένας αθίγγανος κατηγορούμενοι για χρήση ζώου συντροφιάς σε θεάματα διότι μετείχαν και διοργάνωναν κυνομαχίες!

Κατηγορούνται, όπως γράφει η εφημερίδα «Δημοκρατική», πως στη Ρόδο στην περιοχή Νέο Καρνάγιο την 23η Σεπτεμβρίου 2016 διατήρησαν και χρησιμοποίησαν ζώα συντροφιάς σε θεάματα και σε οποιοδήποτε είδος μονομαχίας. Συγκεκριμένα στον ανωτέρω τόπο και χρόνο, ο ένας εξ αυτών ανάρτησε στο facebook οπτικοακουστικό υλικό σχετικό με τη διεξαγωγή κυνομαχιών που έλαβαν χώρα στον ως άνω τόπο και χρόνο και στις οποίες συμμετείχαν σκύλοι ιδιοκτησίας των άλλων δύο.

Ο Σύλλογος Φιλοζωικής Ρόδου προχώρησε σε δήλωση παράστασης υποστήριξης της κατηγορίας τονίζοντας ότι οι κατηγορούμενοι έβαζαν τα σκυλιά τους να συμμετέχουν σε κυνομαχίες, με στοιχήματα, με κραυγές αγώνων και ενώπιον μικρού παιδιού.

Το βίντεο που ανήρτησαν παρουσίαζε δύο σκυλιά στο λιμάνι της Ρόδου, το ένα ράτσας dogo argentine και το άλλο pitbull, μέσα σε παροπλισμένο πλοίο, να παλεύουν, σε κυνομαχία, ενώ ταυτόχρονα, ακούγοντο στο υπόβαθρο, οι εμπλεκόμενοι και ως άνω τρεις αναφερόμενοι δράστες και κατηγορούμενοι, να φωνάζουν, υποστηρίζοντας τον αγώνα, μάλιστα δε μπροστά και σε ένα μικρό παιδί που βρισκόταν εκεί και παρακολουθούσε τον αγώνα μαζί τους, και στο τέλος να πανηγυρίζουν όλοι μαζί.

Ο Σύλλογος Φιλοζωικής προέβη σε αίτηση ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, για την οριστική αφαίρεση των δύο σκυλιών, σύμφωνα με τον Ν. 4039/2012, από τους ως άνω δράστες και ιδιοκτήτες τους, η οποία και έγινε δεκτή και έκτοτε τα δύο σκυλιά βρίσκονται στην κατοχή του συλλόγου.

Κατόπιν των ανωτέρω, σχηματίστηκε ποινική δικογραφία και ορίστηκε δικάσιμος, αρχικά η 15η Μαΐου 2020 στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου. Λόγω όμως της τότε αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων της χώρας εξαιτίας της πανδημίας του ιού COVID-19, η δίκη ματαιώθηκε, στην ως άνω ημερομηνία και ορίστηκε τελικά νέα δικάσιμος.

