Θεσσαλονίκη: Γυναίκα εξέδιδε ανήλικη επί έναν χρόνο

Στον εισαγγελέα οδηγείται η 33χρονη. Αναζητείται ένας ακόμα άνδρας. Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την υπόθεση.



Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί 33χρονη, η ποία συνελήφθη με την κατηγορία ότι προήγαγε σε πορνεία ανήλικη εδώ και περίπου έναν χρόνο. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ από την αστυνομία αναζητείται ένας ακόμα άνδρας, ο οποίος επίσης εξανάγκαζε τη νεαρή κοπέλα να εκδίδεται στη Θεσσαλονίκη, αποκομίζοντας ο ίδιος χρηματικά ποσά.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης Καταστολής της Εγκληματικότητας συνέλαβαν στη Θεσσαλονίκη δύο αλλοδαπούς, ηλικίας 32 και 29 ετών, με την κατηγορία ότι βρέθηκαν στο αυτοκίνητο που επέβαιναν μικροποσότητες ηρωίνης και κάνναβης. Στο ίδιο όχημα επέβαιναν η 33χρονη και η ανήλικη, ενώ από την έρευνα των αστυνομικών που ακολούθησε αποκαλύφθηκε η σεξουαλική εκμετάλλευση της ανήλικης από την 33χρονη. Η κατηγορούμενη, σύμφωνα με την αστυνομία, εκμεταλλευόμενη το νεαρό της ηλικίας, την οικογενειακή κατάσταση της παθούσας και την εμπιστοσύνη που της επέδειξε η μητέρα της ανήλικης, την προωθούσε εδώ και τουλάχιστον έναν χρόνο σε εργασία ως εκδιδόμενη. Αρχικά σε οίκους ανοχής, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και σε διαμέρισμα άγνωστου -μέχρι στιγμής- ατόμου, όπου η ανήλικη εργάστηκε έναντι ελάχιστης αμοιβής και με εξαντλητικά ωράρια.

Προσωρινά διακόπηκαν οι συναντήσεις τους, αλλά, πριν από δύο ημέρες, με πρωτοβουλία της ανήλικης, η 33χρονη την έφερε σε επαφή με έναν από τους δύο συλληφθέντες που επέβαιναν στο αυτοκίνητο με σκοπό την ερωτική συνεύρεση έναντι αμοιβής. Παράλληλα, ο συλληφθείς κατηγορείται ότι προμήθευσε την ανήλικη με ποσότητα κάνναβης έναντι μικρού χρηματικού ποσού.

Επίσης, από την έρευνα προέκυψε ότι η ανήλικη πρόσφατα ξεκίνησε να εργάζεται ως εκδιδόμενη στη Θεσσαλονίκη υπό την εκμετάλλευση του ημεδαπού άντρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

