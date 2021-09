Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο: Νεκρός ανήλικος που έπεσε από μπαλκόνι

Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας ανήλικος που κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες, οι οποίες ερευνώνται, έπεσε από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου, το μεσημέρι του Σαββάτου, στο Αγρίνιο.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:00, στην συμβολή των οδών Σολωμού και Προμηθέως, όταν το άτυχο παιδί εντοπίστηκε στο οδόστρωμα χωρίς τις αισθήσεις του, από γείτονα.

Στο σημείο επικράτησε πανικός και κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου παρέλαβε το 14 ετών παιδί και το μετέφερε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο του Αγρινίου, όπου λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Έρευνες για το περιστατικό διενεργεί η Αστυνομία.

