Λευκάδα

Λευκάδα: φωτιά σε σκάφος (εικόνες)

Στις φλόγες τυλίχθηκε ένα καταμαράν στην Λευκάδα, που ήταν δεμένο στο λιμάνι.

Στις φλόγες τυλίχτηκε το μεσημέρι του Σαββάτου καταμαράν στον στον δίαυλο Λευκάδας, απέναντι από τη μαρίνα.

Η φωτιά που εκδηλώθηκε για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους πήρε γρήγορα διαστάσεις

Άμεση ήταν η κινητοποίηση για την κατάσβεση της φωτιάς στο σκάφος.

Απο τις πύρινες γλώσσες προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές στο σκάφος.

Δείτε εικόνες όπως τις κατέγραψε το trikalavoice.gr:

