Μεσσηνία

Τραγωδία στην Τριφυλία: θείος παρέσυρε εν αγνοία του την ανιψιά του

Μια 58χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από το αγροτικό αυτοκίνητο του θείου της, ο οποίος δεν είδε ότι βρισκόταν στο έδαφος λιπόθυμη!

Ένα απίστευτο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην Τραγάνα του Δήμου Τριφυλίας.

Όλα ξεκίνησαν όταν η άτυχη γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της και έπεσε στο οδόστρωμα κατά την επιστροφή στο σπίτι της ύστερα από επίσκεψη σε φιλικό σπίτι. Τη στιγμή εκείνη περνούσε από τον ίδιο δρόμο ο 75χρονος θείος της και χωρίς να το αντιληφθεί πέρασε από πάνω της!

Όταν κατάλαβε ότι χτύπησε κάτι με το αυτοκίνητο κατέβηκε από το όχημα και είδε ότι πρόκειται για την ανιψιά του. Άμεσα ο 75χρονος κάλεσε σε βοήθεια και στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε εν ζωή την 58χρονη. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα κατέληξε στο Νοσοκομείο της Καλαμάτας.

Έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος πραγματοποιεί το Α.Τ. Γαργαλιάνων.

Πηγή: gargalianoionline.gr

