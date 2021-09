Θεσπρωτία

Κορονοϊός - Θεσπρωτία: Ζευγάρι πέθανε με διαφορά λίγων ωρών

Οικογενειακό δράμα στην Θεσπρωτία. Ζευγάρι έφυγε από τη ζωή με διαφορά λίγων ωρών, "νικημένο" από τον κορονοϊό.

Ένα οικογενειακό δράμα εκτυλίχθηκε στη Θεσπρωτία, καθώς ένα ζευγάρι ηλικιωμένων έφυγε από τη ζωή με διαφορά λίγων ωρών μετά από μάχη με τον κορονοϊό. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, και οι δύο δεν είχαν εμβολιαστεί και αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Και οι δύο εισήχθησαν ταυτόχρονα στο νοσοκομείο Φιλιατών τα μεσάνυχτα της περασμένης Δευτέρας. Τη μάχη με τον κορονοϊό έχασε μετά από μια μέρα ο σύζυγος, ενώ τρία εικοσιτετράωρα μετά κατέληξε και η σύζυγός του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι και οι δύο αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας και δεν είχαν κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού.

