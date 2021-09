Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις μετά τα επεισόδια με αντιεμβολιαστές

Διαμαρτυρόμενοι άρχισαν να πετούν αντικείμενα στις δυνάμεις των ΜΑΤ, που απάντησαν με χρήση χημικών.

Ολοκληρώθηκαν λίγο πριν από τις 9.30΄το βράδυ οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και οι πορείες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ σταδιακά αποχωρούν και οιαστυνομικές δυνάμεις γύρω από το Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο της ΔΕΘ, μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ στη διάρκεια των επεισοδίων έγιναν 9 συλλήψεις, ενώ σταδιακά αποκαθίσταται και η κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους που είχαν κλείσει από το απόγευμα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

