Αμφιλοχία: Πάνω από 330 κιλά κάνναβης βρέθηκαν σε φορτηγό (εικόνες)

Κατασχέθηκαν πάνω από 330 κιλά κάνναβης. Συνελήφθη μέλος διεθνούς κυκλώματος.

Σημαντικό πλήγμα στα οργανωμένα κυκλώματα διακίνησης ψυχοτρόπων ουσιών πέτυχαν έπειτα από έρευνα αστυνομικοί του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, καθώς εντόπισαν και κατέσχεσαν περισσότερα από 330 κιλά κάνναβης.

Για την υπόθεση συνελήφθη 51χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σήμερα το πρωί στην περιοχή της Αμφιλοχίας, αστυνομικοί ακινητοποίησαν για έλεγχο Ι.Χ. φορτηγό που οδηγούσε ο 51χρονος και σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο εσωτερικό του, βρέθηκαν 14 ταξιδιωτικοί σάκοι, που περιείχαν 128 δέματα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 334 κιλών και 732 γραμμαρίων.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο δράστης αποτελεί σημαντικό στέλεχος οργανωμένου διεθνούς κυκλώματος εισαγωγής στη χώρα μας από την Αλβανία μεγάλων ποσοτήτων κάνναβης, με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή της στην ελληνική επικράτεια.

