Μαγνησία

Βόλος: ψαροντουφεκάς βρέθηκε νεκρός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε βράχια από αστυνομικούς που τον αναζητούσαν.



Νεκρός εντοπίστηκε στην ακτή Μελανή του Νοτίου Πηλίου 72χρονος, που είχε πάει να κάνει ψαροντούφεκο,.

Ο εντοπισμός του 72χρονου έγινε σήμερα νωρίς το πρωί κατά τη διάρκεια ερευνών τόσο από το Λιμενικό, όσο και από αστυνομικούς, αφού οι δικοί του ανησύχησαν από το γεγονός ότι δεν είχε επιστρέψει και δεν έδινε σημεία ζωής και έτσι ειδοποίησαν τις Αρχές.

Οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια των ερευνών εντόπισαν το αυτοκίνητο και τα ρούχα του 72χρονου στη Μελανή και λίγο αργότερα εντοπίσθηκε και ο ίδιος, αλλά νεκρός, σε βράχια στη νότια ακτή της Μελανής.

Προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου του 72χρονου, που εν ζωή ήταν κάτοικος Αγριάς Βόλου, θα γίνει νεκροψία και νεκροτομή.

Ειδήσεις σήμερα:

Αντετοκούνμπο - Γκάλης: Η ιστορική συνάντηση (εικόνες)

Χαλκιδική: Νεκρός λουόμενος σε παραλία

Σχολεία - Κεραμέως: Στόχος η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία