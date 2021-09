Μαγνησία

Βόλος: “μαϊμού” - δηλώσεις νόσησης από νοσηλεύτριες;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών Αρχών έχουν μπει οι νοσηλεύτριες, που “βγήκαν θετικές”, λίγο πριν την αναστολή σύμβασης τους ως ανεμβολίαστων.

(εικόνα αρχείου)

Δύο νοσηλεύτριες, που απασχολούνται στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στον Βόλο, ειδικότερα στο Κέντρο Υγείας Βόλου (πρώην ιατρεία του ΙΚΑ), έχουν μπει στο μικροσκόπιο έρευνας, ως προς τη γνησιότητα των πιστοποιητικών νόσησης από κορονοϊό που προσκόμισαν στην υπηρεσία, προκειμένου να γλιτώσουν την αναστολή εργασίας, χωρίς να εμβολιαστούν.

Η υπόθεση με τα δύο υπό διερεύνηση πιστοποιητικά νόσησης «έσκασε σαν βόμβα» πριν από λίγα 24ωρα, μετά από καταγγελία που έγινε σε βάρος των δύο υγειονομικών.

Σε περίπτωση που όλα τα στοιχεία που διασταυρωθούν δείξουν ότι τα πιστοποιητικά νόσησης είναι «μαϊμού», το θέμα θα πάρει διαστάσεις, καθώς εκτός από ότι κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους, θα υποστούν και χρηματικές κυρώσεις, όπως προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Υγείας που ψηφίστηκε πρόσφατα για να μπει «φρένο» στην πανδημία με τους εικονικούς εμβολιασμούς υγειονομικών.

Τον έλεγχο που είναι σε εξέλιξη διενεργούν στελέχη του υπουργείου Υγείας και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ενώ εκτιμάται ότι ενήμερη είναι και η 5η ΥΠΕ.

Βρέθηκαν «θετικές» λίγο πριν την αναστολή

Οι δύο υγειονομικοί φέρεται να μην ήθελαν να κάνουν το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Τελευταία στιγμή, λίγο πριν τεθεί σε εφαρμογή ο νόμος της υποχρεωτικότητας, εμφάνισαν βεβαιώσεις ότι μετά από μοριακό έλεγχο, που έκαναν για τον κορονοϊό, βρέθηκαν «θετικές». Με το πιστοποιητικό νόσησης ανά χείρας αξίωσαν την παραμονή τους στην εργασία.

Τα πιστοποιητικά που παρουσίασαν κίνησαν υποψίες. Πρώτον, οι δύο νοσηλεύτριες μπορούσαν να κάνουν τον μοριακό έλεγχο στη δομή που εργάζονται, αλλά δεν το έπραξαν προφανώς για να μην αποκαλυφτεί ότι επιχειρούν να αποφύγουν τον εμβολιασμό μέσω εικονικής… νόσησης.

Δεύτερον, διότι όταν τους ζητήθηκε να κάνουν επανέλεγχο, το τεστ ήταν «αρνητικό» μολονότι δεν είχε περάσει παρά μόνο μία εβδομάδα από την ημέρα που χαρακτηρίστηκαν «θετικές».

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ και πηγές από ανώτερα στελέχη των υγειονομικών αρχών του υπουργείου Υγείας, τα δύο συγκεκριμένα περιστατικά αντιμετωπίζονται μέχρι στιγμής ως ύποπτα, καθώς πρέπει να γίνει διασταύρωση των στοιχείων προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή όχι η πλαστότητα των τεστ που παρουσίασαν με την ένδειξη ότι είναι «θετικές» στον κορονοϊό που «άνοιξε» το παράθυρο για να μην τεθούν εκτός εργασίας.

Σημειώνεται πως μετά τις αποκαλύψεις για το εμβολιαστικό κέντρο στο Κέντρο Υγείας Παλαμά και άλλα δέκα εμβολιαστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, η «βεντάλια» των ερευνών άνοιξε και επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα, αποκαλύπτοντας πως ένας καθόλου ευκαταφρόνητος αριθμός επαγγελματιών υγείας σε δημόσιες δομές υγείας έχει κάνει χρήση πλαστών ή ύποπτων πιστοποιητικών, προκειμένου να αποφύγει την αναστολή εργασίας, χωρίς να εμβολιαστεί.

Υπό το φως των νέων εξελίξεων, τα ερωτήματα πληθαίνουν για το κατά πόσο πλέον μπορεί να είναι ασφαλής η όλη διαδικασία πιστοποίησης των εμβολιασμένων, αλλά και των κατόχων πιστοποιητικών νόσησης μέσω των οποίων ο εμβολιασμός μετατίθεται για τουλάχιστον ένα εξάμηνο.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία μπροστά στις καταιγιστικές εξελίξεις διά του προέδρου της Μιχ. Γιαννάκου προτείνει «όλοι οι υγειονομικοί με πιστοποιητικό νόσησης ή εμβολιασμού να υποβληθούν σε τεστ αντισωμάτων και όσοι δεν έχουν αντισώματα να μείνουν στην άκρη, να ελεγχθούν και να πάνε σπίτι τους και φυλακή» όπως είπε.

Η προειδοποίηση Πλεύρη για απολύσεις

Ο νέος υπουργός Υγείας Θαν. Πλεύρης πριν από λίγες μέρες στη Βουλή αναφερόμενος στις περιπτώσεις «μαϊμού» πιστοποιητικών εμβολιασμών και στις καταγγελίες για «μαϊμού» δηλώσεις νόσησης που έχουν φτάσει στο υπουργείο έκανε ξεκάθαρο ότι «για αυτές τις περιπτώσεις, κινούνται όλες οι διαδικασίες για να απολυθούν».

Τόνισε ακόμη ότι «οι διοικητικές κυρώσεις και το πρόστιμο που θα βάλουμε για περιπτώσεις είτε ψευδούς δήλωσης είτε υπαλλήλων που θα εμπλέκονται σε τέτοια περιστατικά, κατά περίπτωση, θα είναι τέτοιας φύσεως που θα είναι αποτρεπτικά».

«Αρα, μιλάμε και για ποινικές κυρώσεις και για πειθαρχικές κυρώσεις και για απόλυση και πρόστιμο δυσβάσταχτο. Δεν θα επιτρέψουμε κανένας να εξαπατήσει το σύστημα και να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία», κατέληξε.

Πηγή: taxydromos.gr