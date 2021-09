Πρέβεζα

Πρέβεζα: Ταχυδρόμησε φάκελο με... ναρκωτικά στον εαυτό του από Γερμανία (εικόνες)

Μαζί με ακόμα ένα άτομο παρέλαβαν τον φάκελο από τα ΕΛ.ΤΑ, ωστόσο αστυνομικοί τους είχαν στήσει μπλόκο.



Συνελήφθησαν το απόγευμα της Παρασκευής σε περιοχή της Πρέβεζας από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Πρέβεζας ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός, που κατηγορούνται για κατοχή ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφορίας, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους κατηγορούμενους να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, αφού προηγουμένως είχαν παραλάβει φάκελο από κατάστημα ΕΛ.ΤΑ. .

Οι δύο συλληφθέντες, αντιλαμβανόμενοι την παρουσία των αστυνομικών, επιχείρησαν να αποφύγουν τον επικείμενο έλεγχο αναπτύσσοντας ταχύτητα, ενώ πέταξαν από παράθυρο του αυτοκινήτου το φάκελο.

Τελικά, ακινητοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς, οι οποίοι στη συνέχεια εντόπισαν και περισυνέλλεξαν το φάκελο.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ένας από τους συλληφθέντες είχε ταχυδρομήσει το φάκελο από τη Γερμανία πριν την άφιξή τους στην Ελλάδα και περιείχε συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 31,5 γραμμαρίων.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν δύο συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 8,6 γραμμαρίων που βρέθηκαν στην κατοχή του ενός.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από το Τμήμα Ασφάλειας Πρέβεζας θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πρέβεζας.

