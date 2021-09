Αργολίδα

Πόρτο Χέλι: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα

Ο οδηγός του οχήματος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Άγνωστο πως το αυτοκίνητο βρέθηκε στην θάλασσα.