Φωτιά στην Ίο

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, με επίγεια και εναέρια μέσα.

Πυρκαγιά ξέσπασε, νωρίς το απόγευμα της Κυριακής, σε χορτολιβαδική έκταση στον Κάτω Κάμπο της Ίου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ στο νησί μεταβαίνουν άλλα δύο οχήματα από, καθώς και ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

