Μετρό Θεσσαλονίκης: Αυτοψία Μενδώνη-Καραμανλή στον σταθμό Αγίας Σοφίας

Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο της επανατοποθέτησης των αρχαιοτήτων, που αποσπάστηκαν το 2017 για την κατασκευή του σταθμού.

Αυτοψία στον σταθμό Αγίας Σοφίας του Μετρό Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής και ο υφυπουργός Υποδομών, Γιώργος Καραγιάννης.

Όπως ενημερώνει με ανακοίνωση το ΥΠΠΟΑ, στον σταθμό βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο επανατοποθέτησης των αρχαιοτήτων, που αποσπάστηκαν το 2017, για την κατασκευή του σταθμού. Συγκεκριμένα, έχουν επανατοποθετηθεί από την Αττικό Μετρό και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης τμήμα της πλακόστρωτης πλατείας του 6ου μ.Χ. αιώνα, τμήμα του στυλοβάτη και ένας κίονας, ενώ ακολουθούν η τοποθέτηση ενός ακόμη κίονα, η ολοκλήρωση της διευθέτησης του χώρου και ο εμπλουτισμός με πληροφοριακό υλικό. Οι μελέτες για την επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων εκπονήθηκαν το 2021.

Σύμφωνα με το ΥΠΠΟΑ, στο εργοτάξιο του σταθμού Αγίας Σοφίας ήδη είναι εμφανής η αλλαγή στην εικόνα του χώρου, έπειτα από την επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων, οι οποίες προσθέτουν πολλά στοιχεία για την ιστορία της Θεσσαλονίκης κατά τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους. Ήδη η πρώτη, κατά σειρά, επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων δηλώνει τη βούληση να αποδοθούν τα αρχαιολογικά ευρήματα στην πόλη. Παράλληλα, έχει δρομολογηθεί η μελέτη ανάδειξης των μεσοβυζαντινών αρχαιοτήτων, που διατηρούνται βόρεια της εισόδου του σταθμού.

Παρόντες στην αυτοψία ήταν ο γενικός γραμματέας Πολιτισμού, Γιώργος Διδασκάλου, η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, Μπετίνα Τσιγαρίδα, ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος της Αττικό Μετρό, Νίκος Ταχιάος και Νίκος Κουρέτας.

