Χανιά

Θρίλερ στο φαράγγι της Σαμαριάς: Επιχείρηση διάσωσης με ελικόπτερο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός για νέο που κατέρρευσε ενώ διέσχιζε το φαράγγι.

(φωτογραφία αρχείου)

Επιχείρηση στήθηκε από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ανώπολης με υπαλλήλους του Δασαρχείου Χανίων, για να σωθεί η ζωή ενός 30χρονου άνδρα.

Πρόκειται για έναν Αμερικανό τουρίστα, εύσωμο, που αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα στην καρδιά. Ο 30χρονος διέσχιζε το φαράγγι της Σαμαριάς όταν κατέρρευσε.

Κλήθηκε αμέσως βοήθεια καθώς η κατάσταση της υγείας του ήταν σοβαρή. Στο φαράγγι πήγαν όσο πιο γρήγορα γινόταν πυροσβέστες του κλιμακίου Ανώπολης, οι οποίοι μαζί με βοήθεια των υπαλλήλων του δασαρχείου, κλήθηκαν να τον μεταφέρουν με φορείο στην Αγία Ρουμέλη. Μαζί τους βρισκόταν και ο γιατρός της Αγίας Ρουμέλης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έγιναν ενέργειες για να έρθει ελικόπτερο να τον παραλάβει άμεσα από το ελικοδρόμιο της Αγίας Ρουμέλης καθώς η κατάσταση της υγεία του ήταν εξαιρετικά σοβαρή.

Πηγή: flashnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΔΕΘ - Μητσοτάκης: εξάντληση τετραετίας και αισιοδοξία για την οικονομία (βίντεο)

Πόρτο Χέλι: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα

Βόλος – Λαμία: με το… δεξί οι γηπεδούχοι