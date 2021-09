Έβρος

Ο ΑΝΤ1 στον Έβρο: Έτοιμος ο νέος φράχτης στον Πόρο Αλεξανδρούπολης (βίντεο)

Συνεχείς οι περιπολίες στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Αναβαθμίζεται η επιτήρηση των περασμάτων.​​

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Μέρα και νύχτα αστυνομικοί, Frontex και στρατιωτικοί περιπολούν στα σύνορα με την Τουρκία, στέλνοντας μήνυμα αποτροπής.

Ο νέος φράχτης που κατασκευάστηκε στον Πόρο Αλεξανδρούπολης, έχει ολοκληρωθεί. Τοποθετήθηκε μεταλλικό κιγκλίδωμα από χάλυβα, που ξεπερνά τα 5 μέτρα, ενώ στο πάνω μέρος υπάρχει συρματόπλεγμα. Τα θεμέλιά του φτάνουν τα έξι μέτρα.

Περίπου 100 χιλιόμετρα βορειότερα, η κάμερα του ΑΝΤ1 καταγράφει την περιπολία και τους ελέγχους από αστυνομικούς στα σύνορα με τη γειτονική χώρα.

Εκτός από τον ποταμό Έβρο, οι συνοριοφύλακες “χτενίζουν” περιοχές όπου υπάρχουν καλλιέργειες, δάσος και παλιά κτήρια. Την ίδια στιγμή αστυνομικοί περιπολούν με μηχανές στα χωριά της Ορεστιάδας.

«Δεν περιορίζονται οι δράσεις μας στην “πρώτη γραμμή”. Υπάρχει μια δεύτερη ζώνη ελέγχου, που είναι στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Δίκυκλη αστυνόμευση, για έλεγχο των ροών και εμπέδωση του αισθήματος της ασφάλειας», εξηγεί ο διοικητής του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας, Γιώργος Τουρνάκης.

Σε λόφους που βρίσκονται κοντά στα σύνορα, υπάρχουν αστυνομικοί, οι οποίοι παρατηρούν με κιάλια για “ύποπτες” κινήσεις. «Επιλέγουμε στρατηγικά σημεία σε μεγάλο υψόμετρο, ώστε να μπορούμε να προλαβαίνουμε έγκαιρα ενδεχόμενες ομάδες ανθρώπων που θα επιχειρήσουν παραβίαση των συνόρων», δηλώνει ο κ. Τουρνάκης.

Η επιτήρηση των συνόρων αναμένεται σύντομα να αναβαθμιστεί για την αποτροπή εισόδου παράνομων μεταναστών.

