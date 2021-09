Σέρρες

Σέρρες: Μαθήτρια αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο σπίτι της

Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Συνελήφθη ο πατέρας της.

Με κυνηγετικό όπλο του πατέρα της αυτοπυροβολήθηκε μία 13χρονη κοπέλα το απόγευμα της Κυριακής, μέσα στο σπίτι της στις Σέρρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κορίτσι περιεργαζόταν το όπλο του πατέρα της, όταν κάτω από συνθήκες που δεν έχουν αποσαφηνιστεί αυτοπυροβολήθηκε. Στο σπίτι βρισκόταν και ο 35χρονος πατέρας της ανήλικης, ο οποίος συνελήφθη από τους αστυνομικούς που ειδοποιήθηκαν και έσπευσαν στο σημείο.

Η 13χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Σερρών και στη συνέχεια στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται. Η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο. Η 13χρονη που είχε στην κυριολεξία άγιο καθώς η σφαίρα πέρασε σχεδόν ξυστά από το πρόσωπό της.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερρών, ενώ το όπλο του 35χρονου κατασχέθηκε από την ΕΛ.ΑΣ.

Πηγή: thestival

