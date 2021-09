Λάρισα

Δαμάσι: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε το νέο σχολείο (εικόνες)

Ο Πρωθυπουργός παραβρέθηκε στον αγιασμό του σχολείου που είχε καταστραφεί από τον καταστροφικό σεισμό που είχε πλήξει την περιοχή.

«Χρέος του κράτους είναι να βρίσκεται κάθε φορά δίπλα σε κάθε πολίτη που δοκιμάζεται. Κανείς πολίτης δεν πρέπει να αισθάνεται απροστάτευτος. Το πρώτο μέλημα του κράτους είναι η προστασία της ζωής και της περιουσίας των συμπολιτών μας και αυτήν τη δέσμευσή μας κάθε μέρα που περνά θέλω να την κάνουμε πράξη». Αυτό τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τον αγιασμό στο Δαμάσι Τυρνάβου εγκαινιάζοντας το νέο κτίριο που κατασκευάστηκε και αντικατέστησε το σχολείο, το οποίο έπαθε ανεπανόρθωτες ζημιές από τον καταστροφικό σεισμό που είχε πλήξει την περιοχή τον Μάρτιο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επικοινωνία που είχε με τον διευθυντή του σχολείου στο Δαμάσι εκείνες τις ώρες του ισχυρού σεισμού, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τον τρόπο που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί την επέλαση του εγκέλαδου. «Καταφέρατε και βγάλατε όλα τα παιδιά με τρόπο ασφαλή και δεν θρηνήσαμε καμία απώλεια ανθρώπινης ζωής. Αυτό σας τιμά και αναδεικνύει ότι το σχολείο δεν είναι μόνο ένας χώρος για να μαθαίνουμε γράμματα. Μαθαίνουμε συμπεριφορές, αξίες αλλά και μαθαίνουμε πρώτα από όλα να προστατεύουμε τους εαυτούς μας και αυτούς που αγαπάμε», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για την ταχύτητα κατασκευής του έργου, επισημαίνοντας πως το καινούριο σχολείο «καταφέραμε να το κατασκευάσουμε σε χρόνο ρεκόρ».

Μεταξύ άλλων, ευχαρίστησε τον πρόεδρο της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ», Γιώργο Περιστέρη, για την ταχύτητα, όπως είπε, να σχεδιάσει και να κατασκευάσει εξ ολοκλήρου αυτό το υπερσύγχρονο σχολείο. «Καταφέραμε, όντως, με ταχύτητες ασυνήθιστες για το ελληνικό Δημόσιο να είμαστε έτοιμοι όπως είχαμε δεσμευτεί στην αρχή της σχολικής χρονιάς», υπογράμμισε.

Επίσης, μιλώντας για τη διαδικασία κατασκευής του σχολείου, τόνισε ότι πρόκειται για «ένα σχολείο υπόδειγμα, ένα σχολείο φιλικό προς το περιβάλλον με υψηλή ενεργειακή απόδοση, ένα σχολειό υπόδειγμα για τα παιδιά».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στους στόχους από εδώ και περά αναφορικά με το θέμα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, σημειώνοντας πως «το μέλημά μας στρέφεται στη γρήγορη ανακατασκευή των σπιτιών που καταστράφηκαν». «Οι διαδικασίες είναι δρομολογημένες, οι πόροι είναι διαθέσιμοι και πλέον έχουμε ένα νέο πλαίσιο κρατικής αρωγής για να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε όσο πιο γρηγορα και πιο αποτελεσματικά γίνεται σε μεγάλες φυσικές καταστροφές. Αποδείξαμε ότι τα πράγματα γίνονται με άλλες ταχύτητες, το ίδιο κάναμε και στην Εύβοια και τις περιοχές που χτυπήθηκαν με τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού που μας πέρασε», πρόσθεσε.

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για τη νέα σχολική χρονιά μέσα στην πανδημία του κορονοϊού, επισημαίνοντας ότι «θέλουμε τα σχολεία να μείνουν ανοιχτά, για αυτό θα πρέπει να τηρούνται πλήρως τα μέτρα που μας έχουν υποδείξει οι ειδικοί».

«Τα σχολεία ανοίγουν φέτος με διαφορετικά χαρακτηριστικά, με νέο πρόγραμμα σπουδών πιο ενισχυμένο, την προσχολική αγωγή να ξεκινάει από την ηλικία των τεσσάρων ετών, με ξένη γλώσσα για πρώτη φορά και με 11.700 τακτικούς εκπαιδευτικούς και δασκάλους για πρώτη φορά που έγιναν διορισμοί από το 2010»,κατέληξε ο πρωθυπουργός.

Ο διευθυντής του σχολείου Γρηγόρης Λέτσιος που έβγαλε με ασφάλεια -μαζί με τους δασκάλους- τα παιδιά από τις τάξεις την ώρα του σεισμού στις 3 Μαρτίου, θυμήθηκε όσα έγιναν μέσα σε λίγους μήνες και τη συνομιλία που είχε εκείνη τη μέρα, μετά το σεισμό, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Κύριε Πρωθυπουργέ, στις 3 του Μάρτη είχαμε μία τηλεφωνική επικοινωνία και μου είπατε επί λέξει: κύριε Διευθυντά, εφόσον όλα πάνε καλά το συντομότερο δυνατόν θα έχετε νέο διδακτήριο. Χάρηκα εκείνη την ημέρα, αλλά σήμερα πετάω από τη χαρά μου πραγματικά, όταν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, σε 3,5 μήνες δημιουργήθηκε αυτό το κόσμημα. Δεν χτίσαμε απλά ένα σχολείο κ. Πρωθυπουργέ. Χτίσαμε το σχολείο».

«Έχουν περάσει δύο χρόνια από τότε που ανέλαβα Δήμαρχος στην περιοχή μας και θεωρώ ότι σήμερα είναι η καλύτερη μέρα της μέχρι τώρα θητείας μου. Βλέπω σήμερα χαρούμενα παιδικά πρόσωπα. Είμαι συγκινημένος γι’ αυτό που θα πω και το λέω πραγματικά γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά και σαν Δήμαρχος και σαν πατέρας και να βλέπουμε παιδιά να χαμογελούν. Και αυτό το χαμόγελο που βλέπουμε στα παιδιά και τη χαρά την οφείλουμε στον πρωθυπουργό μας τον οποίο ειλικρινά από τα βάθη της καρδιάς μας τόσο εγώ όσο και οι συνδημότες μου θέλουμε να ευχαριστήσουμε» ανέφερε στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Τυρνάβου Γιάννης Κόκουρας.

«Ο Πρωθυπουργός μας ζήτησε να καθαιρεθεί το παλιό σχολείο και να κατασκευαστεί το καινούργιο, και τόνισε “δεν θέλω να χαθεί ούτε μία σχολική μέρα”», δήλωσε από την πλευρά του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης. «Σημασία έχει ότι θα μπορούν τα παιδιά να ξεκινήσουν μία νέα σχολική χρονιά και πιστεύω με ένα τόσο άρτιο κτιριακό συγκρότημα για δημοτικό σχολείο, θα είναι ένα ακόμα κίνητρο για καλύτερες επιδόσεις», συμπλήρωσε, και ευχήθηκε στο στα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς καλή σχολική χρονιά.

Το έργο

Το έργο υλοποιήθηκε με τη χορηγία του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μετά από άμεσες προσωπικές παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού. Μετά τον αγιασμό ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις της νέας μονάδας, εμβαδού 880 τετραγωνικών μέτρων.

Πρόκειται για το μοναδικό σχολείο που ανήκει στην ενεργειακή κλάση Α στην Ελλάδα και διαθέτει, μεταξύ άλλων, εννέα αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα πληροφορικής, αίθουσα φυσικών επιστημών, χώρους πρασίνου έκτασης 660 τμ και όλες τις υποδομές ώστε να είναι πλήρως προσβάσιμο σε ΑΜΕΑ.

