Μετρό Θεσσαλονίκης: Βίντεο με τις δοκιμαστικές διαδρομές

Το μετρό της Θεσσαλονίκης φαίνεται ότι βρίσκεται στην τελική ευθεία κατασκευής του, όπως μαρτυρεί το βίντεο που ανήρτησε ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό, Νίκος Ταχιάος.

Ένα όνειρο για τη Θεσσαλονίκη φαίνεται ότι παίρνει πλέον "σάρκα και οστά" μετά από καθυστερήσεις χρόνων!

Πρόκειται για το μετρό της πόλης, το οποίο φαίνεται ότι μπαίνει στην τελική ευθεία της δημιουργίας του, όπως αποτυπώνεται στο βίντεο που ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook o πρόεδρος της Αττικό Μετρό, Νίκος Ταχιάος.

Το μετρό της Θεσσαλονίκης αναμένεται να είναι έτοιμο το Δεκέμβριο του 2023, σύμφωνα με όσα δήλωσε στην ομιλία του στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά οι δοκιμαστικές διαδρομές έχουν ήδη ξεκινήσει.

«Κάτι... τρέχει στα έγκατα της πόλης» γράφει ως σχόλιο ο κ. Ταχιάος, συνοδεύοντας με αυτόν τον τρόπο το βίντεο, στο οποίο διακρίνονται συρμοί να κινούνται στις ράγες του μετρό και να φτάνουν σε υπερσύγχρονους σταθμούς!

