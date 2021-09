Μαγνησία

Βόλος: Ψαράς βρήκε το πτώμα ψαροντουφεκά και το ξαναπέταξε στη θάλασσα

Απίστευτο περιστατικό στον Βόλο. O ψαράς, δεν ανέφερε καν το περιστατικό στις αρχές.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Βόλο, αφού σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού, ψαράς εντόπισε το πτώμα ψαροντουφεκά και το ξαναπέταξε στη θάλασσα.

Όπως αναφέρει το Λιμενικό, , ο 52χρονος ενώ ψάρευε στη θαλάσσια περιοχή «ΞΥΝΟΒΡΥΣΗ» Πηλίου, βρήκε μπλεγμένο στα δίχτυα του τον 74χρονο αγνοούμενο ψαντοντουφεκά. Ωστόσο αντί να τον βγάλει στη στεριά και να ειδοποιήσει τις αρχές πέταξε ξανά το πτώμα στη θάλασσα και έφυγε χωρίς να αναφέρει τίποτα σε κανέναν.



Ο 52χρονος συνελήφθη χθες το βράδυ στην περιοχή "ΜΕΛΑΝΗ" Πηλίου Νομού Μαγνησίας για παράβαση του άρθρου 181 του Π.Κ. - Νόμος 4619/2019 (μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού).

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου.

