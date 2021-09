Εύβοια

Εύβοια: έγκυος πέθανε στο χειρουργείο

Σοκ από τον ξαφνικό θάνατο της 27χρονης εγκύου. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία. Νεκρό ήταν και το έμβρυο που κυοφορούσε.

Θρήνος στο Μίστρο της Εύβοιας για ένα 27χρονο κορίτσι που χάθηκε ξαφνικά ενώ βρισκόταν στον τέταρτο μήνα της κύησής της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη έγκυος πήγε για προγραματισμένη εξέταση και ο γιατρός της διαπίστωσε ότι το έμβρυο ήταν νεκρό. Στη συνέχεια ακολούθησε επέμβαση αλλά η κοπέλα δεν τα κατάφερε και κατέληξε.

Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν πως πέθανε από ανακοπή καρδιάς, αλλά για τα ακριβή αίτια του θανάτου της θα ακολουθήσει νεκροψία - νεκροτομή.

Η 27χρονη καταγόταν από την Λέρο ενώ τα τελευταία χρόνια ζούσε στο Μίστρο με το σύζυγό της και τον εξάχρονο γιο της.

Πηγή: Eviathema.gr

