Σάμος

Σάμος - πτώση Τσέσνα: νεκροί οι επιβάτες του αεροσκάφους (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Τσέσνα εκταλούσε ιδιωτική πτήση από το Ισραήλ με τελικό προορισμό τη Σάμο.

Τραγωδία στη Σάμο με την πτώση ενός αεροσκάφους τύπου Τσέσνα στη θάλασσα.

Ένας άνδρας και μία γυναίκα από το Ισραήλ επέβαιναν στο μοιραίο αεροπλάνο που συνετρίβη στη θαλάσσια περιοχή Ποτοκάκι Πυθαγορείου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, της πτώσης του μονοκινητήριου αεροσκάφους, κατά την προσπάθεια προσγείωσής του στο αεροδρόμιο "Αρίσταρχος", προηγήθηκε έκρηξη, πιθανότατα στον κινητήρα, με αποτέλεσμα να κομματιαστεί.

Το Τσέσνα εκταλούσε ιδιωτική πτήση από το Ισραήλ με τελικό προορισμό τη Σάμο.

Στις έρευνες πήραν μέρος ελικόπτερο Super Puma, πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, σκάφος της Frontex και ιδιωτικά σκάφη.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με βιτριόλι: συγκλονίζει η Ιωάννα Παλιοσπύρου στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Mad Clip: το τραγούδι που δεν πρόλαβε να κυκλοφορήσει (αποκλειστικό βίντεο)

Πλαστά πιστοποιητικά: έδωσε 500 ευρώ σε νοσηλεύτρια για να μην του κάνει το εμβόλιο (αποκλειστικό)