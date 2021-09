Φλώρινα

Κορονοϊός - Αμύνταιο: Επεισοδιακός αγιασμός σε σχολείο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξέσπασε ο ιερέας, όταν η Λυκειάρχης του ΓΕΛ Αμυνταίου ζήτησε από τις μαθήτριες να μην βγάλουν την προστατευτική μάσκα για να ασπαστούν τον Τίμιο Σταυρό.

Παρά το γεγονός πως η πανδημία καλπάζει και εκφράζονται σοβαρές επιφυλάξεις για το επιδημιολογικό αποτύπωμα που ενδέχεται να επιφέρει το άνοιγμα των σχολικών μονάδων, ένας κληρικός στο Αμύνταιο τα έβαλε με εκπαιδευτικούς, κατά την τελετή του αγιασμού σε σχολείο, επειδή προέτρεψαν τα παιδιά να μη βγάζουν τη μάσκα όταν θα ασπαστούν τον σταυρό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Kozan.gr, ένταση προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της τελετής του καθιερωμένου αγιασμού ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, στο Γενικό Λύκειο Αμυνταίου, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Αρχιμανδρίτη π. Σεβαστιανό Τοπάλη, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας, Ιωάννη Κιοσέ, του Δημάρχου Αμυνταίου, Άνθιμου Μπιτάκη και εκπροσώπων του διδακτικού προσωπικού και των μαθητών, με τη τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων, λόγω της πανδημίας.

Την έντονη αντίδραση του Αρχιμανδρίτη Σεβαστιανού, προκάλεσε η παρέμβαση και προτροπή της Λυκειάρχη του ΓΕΛ Αμυνταίου προς μαθήητές να μην βγάλουν την προστατευτική μάσκα κατά τον ασπασμό του Τιμίου Σταυρού, καθώς και η απαγόρευση παρουσίας του ιερωμένου στις τάξεις του σχολείου, εφόσον δεν φορούσε την απαιτούμενη μάσκα προσώπου.

«Να κρατάω τον σταυρό και να φοράω μάσκα;»

«Ο Σταυρός θα μολύνει τους ανθρώπους;» ρωτάει εμφανώς εκνευρισμένος ο ιερωμένος και συνεχίζει έξαλλος: «Ντροπή σας. Τουλάχιστον να το κλείνετε μπροστά μου. Οι άρχοντες του τόπου φιλήσανε τον Σταυρό χωρίς μάσκα και εσείς θα μου κάμετε επεισόδιο εδώ, την ώρα του αγιασμού; Και να μου απαγορεύετε να μπω μέσα στις τάξεις, επειδή δε φοράω μάσκα. Να κρατάω τον Σταυρό του Χριστού και να φοράω μάσκα; Ντροπή σας. Είναι αναίδεια…»

Και κατέληξε λέγοντας «Οι άρχοντες του τόπου έδωσαν παράδειγμα ευλάβειας στα παιδιά μας και εσείς τι δίνετε;»





Πηγές: Eperiskopio, Kozan.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Mad Clip: το τραγούδι που δεν πρόλαβε να κυκλοφορήσει (αποκλειστικό βίντεο)

Επίθεση με βιτριόλι: συγκλονίζει η Ιωάννα Παλιοσπύρου στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Πλαστά πιστοποιητικά: έδωσε 500 ευρώ σε νοσηλεύτρια για να μην του κάνει το εμβόλιο (αποκλειστικό)