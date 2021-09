Αιτωλοακαρνανία

Μεσολόγγι: Ανθρώπινα οστά βρέθηκαν στη θάλασσα

Προανάκριση για την υπόθεση με το μακάβριο εύρημα διενεργεί το Λιμεναρχείο.

(φωτογραφία αρχείου)

Ανθρώπινα οστά και κρανίο εντοπίστηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας στη θαλάσσια περιοχή του Άη Σώστη Μεσολογγίου, σε βάθος 60 εκατοστών και σε απόσταση τεσσάρων μέτρων από την ξηρά.

Στελέχη περιπολικού σκάφους του Λιμενικού μετέβησαν στο σημείο, όπου περισυνέλεξαν τα ανευρεθέντα οστά, προκειμένου να μεταφερθούν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών προς εξέταση.

Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Μεσολογγίου.

