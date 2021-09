Σάμος

Συντριβή Τσέσνα στη Σάμο: μάρτυρας στη δίκη Νετανιάχου ο νεκρός

Διαστάσεις θρίλερ λαμβάνει το αεροπορικό δυστύχημα. Τι μεταδίδουν τα ισραηλινά ΜΜΕ.

Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση της συντριβής του Τσέσνα στη Σάμο, μετά την ταυτοποίηση των θυμάτων, καθώς πρόκειται για έναν μάρτυρα στη δίκη Νετανιάχου και τη σύζυγό του.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, οι δύο επιβαίνοντες στο μοιραίο αεροσκάφος ήταν ο Χαΐμ Γκαρόν και η σύζυγός του, Έστι.

Ο Χαΐμ Γκαρόν, πρώην αναπληρωτής διευθυντής στο Υπουργείο Επικοινωνιών του Ισραήλ, ήταν μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη του πρώην Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου για διαφθορά.

Το αεροσκάφος, που είχε απογειωθεί από τη Χάιφα, κατέπεσε ανοιχτά της Σάμου, το βράδυ της Δευτέρας. Τα αίτια της αεροπορικής τραγωδίας διερευνώνται, ενώ ως επικρατέστερο σενάριο προβάλλει εκείνο της μηχανικής βλάβης.

