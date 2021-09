Ηλεία

Φωτιές στην Ηλεία: Η “ΑΠΟΣΤΟΛΗ” στηρίζει μαθητές πυρόπληκτων περιοχών (εικόνες)

Ολοκληρωμένο σχέδιο ανακούφισης των πληγέντων σε όλη την χώρα, σε συνεργασία με τον IOCC.

Στήριξη στους μαθητές των 22 πυρόπληκτων χωριών του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας του Νομού Ηλείας, προσέφερε σήμερα, ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» σε συνεργασία με τον Οργανισμό International Orthodox Christian Charities-IOCC.

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» διένειμε δώρο-επιταγές αξίας €50 εκάστη στα παιδιά των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών σχολείων για την αγορά σχολικών ειδών.

Με τη δωρεά αυτή η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» και ο IOCC συμβάλουν στα έξοδα που οι γονείς θα υποχρεωθούν να καλύψουν με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Η δώρο-επιταγή δίνει τη δυνατότητα σε κάθε μαθητή να προμηθευτεί τα σχολικά είδη που έχει ανάγκη από γνωστή αλυσίδα καταστημάτων. Η διανομή έγινε ταυτόχρονα την ημέρα του αγιασμού στα τέσσερα δημοτικά σχολεία της Αρχαίας Ολυμπίας, Πλάτανου, Πελοπίου και Λάλα όπου φοιτούν οι μαθητές των 22 χωριών. Παράλληλα προσφέρθηκαν στους μαθητές σχολικές τσάντες με βασικά σχολικά είδη και μάσκες προσώπου για την προστασία των μαθητών και δασκάλων δωρεά του Οργανισμού Human-Plus.

Η Ηλεία είναι ο πρώτος σταθμός των πρωτοβουλιών της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» για την ανακούφιση των ανθρώπων που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου.

Όπως δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» Κωνσταντίνος Δήμτσας, «ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος γίνεται καθημερινά αποδέκτης της αγωνίας χιλιάδων οικογενειών που επλήγησαν από τις φωτιές και αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα επιβίωσης. Η ‘’ΑΠΟΣΤΟΛΗ’’ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ετοιμάζει ολοκληρωμένο σχέδιο ανακούφισης των πληγέντων με στόχο να παραμείνουν στις περιοχές τους. Το σχέδιο της ‘’ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ’’, περιλαμβάνει παρεμβάσεις στους μαθητές, στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους και τις επιχειρήσεις, ενώ θα υπάρξει και ουσιαστική συμμετοχή στην αναδάσωση των περιοχών».

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ηλείας κ. Γερμανός που τέλεσε τους αγιασμούς στα σχολεία ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο και αναφέρθηκε στο ρόλο που η Εκκλησία στάθηκε στο πλευρό των πυρόπληκτων, τόσο στις πυρκαγιές του 2007 όσο και στις φετινές.

Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας Γιώργος Γωργιόπουλος μίλησε για τη συμβολή του ανθρωπιστικού οργανισμού IOCC και της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ», στις που κατά καιρούς πέρασε η περιοχή του και πρόσθεσε: «Αυτήν την αλληλεγγύη, την υποστήριξη των συμπατριωτών μας και τη βοήθεια της Εκκλησίας μας την έχουμε ιδιαιτέρως ανάγκη. Θέλω να τους ευχαριστήσω θερμά όπως και τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμων Πύργου-Αρχαίας Ολυμπίας για τη συνεργασία τους, και να ευχηθώ σε όλους και ειδικότερα στους μαθητές, τους γονείς και τους δασκάλους τους, καλή, δημιουργική και με ασφάλεια σχολική χρονιά!».

«Με την υποστήριξη ιδιωτών δωρητών από τις ΗΠΑ, όπου η Ελλάδα κατέχει πάντοτε μια ιδιαίτερη θέση στις καρδιές τόσων πολλών, ελπίζουμε ότι τα προσφερόμενα κουπόνια προμήθειας σχολικών ειδών από πολυκατάστημα της περιοχής καθώς και οι τσάντες με σχολικά είδη που παρέχουμε μέσω αυτού του προγράμματος θα ελαφρύνουν τo οικονομικό βάρος των γονέων στην αρχή αυτού του νέου σχολικού έτους για τις κοινότητες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές», δήλωσε ο Διευθυντής Προγραμμάτων του IOCC στην Ελλάδα, Πάνος Κατσαμπάνης.

