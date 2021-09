Κυκλάδες

Δολοφονία στην Ίο: η απολογία του Ιρλανδού για τον θάνατο του νεαρού (βίντεο)

Ο ΑΝΤ1 αποκαλύπτει όσα υποστήριξε ο τουρίστας, που ενεπλάκη στον καυγά, που κατέληξε στην απώλεια της ζωής του συμπατριώτη του.

Της Λίας Κοντοπούλου

Η συμπλοκή μεταξύ Ιρλανδών τουριστών στα σοκάκια της Ίου τα ξημερώματα της 30ης Αυγούστου είχε μοιραία κατάληξη για τον 22χρονο Niall O'Brien.

Ως υπαίτιος φέρεται ένας 20χρονος φοιτητής νομικής, ο οποίος κατηγορείται ότι χτύπησε τον συμπατριώτη του, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί θανάσιμα. Ο κατηγορούμενος στην απολογία του είπε πως όλα ξεκίνησαν όταν ένα τρίτο πρόσωπο άρχισε να χτυπά ένα μέλος της παρέας του.

“Φύγαμε από το κλάμπ που διασκεδάζαμε, σταθήκαμε για λίγη ώρα και συζητήσουμε για ποδοσφαιρικές ομάδες σε φιλικό κλίμα με μία παρέα Ελλήνων. Προσέγγισε την παρέα μας ένα άγνωστο σε εμάς άτομο, που γνώριζε την αγγλική, με ασιατικά χαρακτηριστικά. Χωρίς λόγο, άρχισε να μας προσβάλλει και να μας παρενοχλεί με χυδαίες φράσεις και χτύπησε με μια δυνατή σφαλιάρα τον φίλο μου” τονίζει ο Ιρλανδός κατηγορούμενος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ταραξίας απομακρύνθηκε, όμως λίγα λεπτά αργότερα εμφανίστηκε ένας άλλος νεαρός: “Άρχισε να βρίζει και να μας χτυπά. Μου έριξε στο πρόσωπο μια γροθιά κι εγώ ενστικτωδώς επιχείρησα να αμυνθώ. Ενώ τον απώθησα, εκείνος επανήλθε, με προφανή σκοπό να με βλάψει, και προσπάθησε να μου ρίξει μία γροθιά. Έκανα ακριβώς την ίδια κίνηση απώθησης. Δεν έριξα εγώ γροθιές. Κάποια στιγμή ένεκα αστάθειάς του έπεσε κάτω, στο οδόστρωμα”.

Ο νεαρός Ιρλανδός μετά την απολογία του στον ανακριτή Νάξου αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 8.000 ευρώ και τον περιοριστικό όρο να εμφανίζεται μία φορά το μήνα στην ελληνική πρεσβεία στο Δουβλίνο.

“Μετά το πέρας της απολογίας φρονώ πως η κατηγορία έχει σε μεγάλο βαθμό αποδυναμωθεί. Ο κατηγορούμενος περιμένει αυτή τη στιγμή να προσδιοριστεί η δίκη, να έρθει στην Ελλάδα να ακουστεί και να κριθεί. Αν και θλίβεται αφάνταστα για το θάνατο πιστεύει πλήρως στην αθωότητά του” τονίζει ο συνήγορος υπεράσπισης του νεαρού, Αλέξης Αναγνωστάκης.

Το θύμα ήταν γνωστός αθλητής του «χέρλινγκ», ενός αθλήματος ιδιαίτερα διαδεδομένου στην πατρίδα του και η είδηση του θανάτου του απασχόλησε τα ιρλανδικά Μέσα Ενημέρωσης.

