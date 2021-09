Δωδεκανήσα

Σεισμός στη Νίσυρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιο είναι το μέγθος και το επίκεντρο της νέας σεισμικής δόνησης.

Ασθενής σεισμική δόνηση σημειώθηκε, στις 20:19, στη Νίσυρο.

Ο σεισμός είχε μέγεθος 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν 10 χλμ, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Η τοποθεσία του καταγράφεται 14 χλμ νότια της Νισύρου.

