Μάλια: Πουλούσαν “μαϊμού” κοκαΐνη έναντι 70 ευρώ το γραμμάριο

Ζευγάρι έκανε "χρυσές" δουλειές. Πουλούσαν σκόνη άγνωστης σύστασης ως κοκαΐνη σε τουρίστες, κερδίζοντας χιλιάδες ευρώ.



Πουλούσαν σκόνη άγνωστης σύστασης ως κοκαΐνη σε ανυποψίαστους τουρίστες, κερδίζοντας χιλιάδες ευρώ.

Ο λόγος για ένα ζευγάρι Ελληνοκαναδών, οι οποίοι τις προηγούμενες εβδομάδες προμήθευαν –κυρίως- νεαρούς επισκέπτες που βρίσκονταν για διακοπές στην ευρύτερη περιοχή των Μαλίων, με την εν λόγω ουσία, η οποία φέρεται να είναι ξυλοκαϊνη. Το ζεύγος των επιτήδειων πουλούσε, μάλιστα, την επίμαχη σκόνη προς… 70 ευρώ το γραμμάριο!

Το ζευγάρι ελληνοκαναδικής καταγωγής κατέφτασε πριν από περίπου ένα μήνα στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το προηγούμενο διάστημα, βρισκόταν σε άλλο δημοφιλή τουριστικό προορισμό της Γηραιάς Ηπείρου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΚΡΗΤΗ TV, πρόκειται για έναν 55χρονο άνδρα και μια 61χρονη γυναίκα. Το ζεύγος νοίκιασε αμέσως σπίτι στα Μάλια και δεν άργησε να «δικτυωθεί» στα νυκτερινά «νταλαβέρια» της ευρύτερης περιοχής.

Το «πελατολόγιο» των επιτήδειων απαρτιζόταν –κυρίως- από τουρίστες νεαρής ηλικίας. Το ζευγάρι κινείτο στις περιοχές όπου διασκέδαζαν οι τουρίστες, μεταμεσονύκτιες ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σκόνη την οποία το ζεύγος πουλούσε ως «κοκαΐνη» είχε γίνει ανάρπαστη με αποτέλεσμα να κερδίζει λεφτά με το τσουβάλι. Ωστόσο, η ουσία δεν ήταν κοκαΐνη, παρά –όπως όλα δείχνουν- ξυλοκαϊνη!

Η δράση του ζεύγους δεν άργησε πάντως να υποπέσει στην αντίληψη της ΕΛ.ΑΣ. και τελικά ο 55χρονος και η 61χρονη έπεσαν στο «δόκανο» των στελεχών του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου. Οι αστυνομικοί εντόπισαν σε αποσκευές του ζευγαριού 800 γραμμάρια της εν λόγω ουσίας. Εξάλλου, σύμφωνα με πληροφορίες, το ζεύγος σκόπευε να αφήσει την Κρήτη και να συνεχίσει -πιθανώς- τη δράση του στην Ιμπιζα της Ισπανίας.

Η ξυλοκαϊνη χρησιμοποιείται ευρέως ως τοπικό αναισθητικό με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι παρενέργειες που ενδεχομένως προκαλεί, μπορεί να είναι σοβαρές για τον ανθρώπινο οργανισμό. Παραμένει «ερωτηματικό» το πώς μπορεί να επιδράσει στην υγεία η χρήση της εν λόγω ουσίας μέσω εισπνοής και το εάν μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στον χρήστη.

Η σύσταση της επίμαχης "σκόνης" που διακινείτο από το ζευγάρι των Ελληνοκαναδών, πάντως, αναμένεται να εξακριβωθεί μετά από εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις οι οποίες θα γίνουν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΚΡΗΤΗ TV, μετά την εμφάνισή τους ενώπιον των τοπικών δικαστικών Αρχών, εισαγγελέας και ανακριτής απαγόρευσαν στο ζεύγος να φύγει από τη χώρα, μέχρις ότου βγουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων και διακριβωθεί η επικινδυνότητα της επίμαχης ουσίας.

