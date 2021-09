Ηράκλειο

Κρήτη: Μεθυσμένος τουρίστας έπεσε σε βράχια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τουρίστας υπό την επήρεια αλκοόλ έπεσε στα βράχια και τραυματίστηκε. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.



Ενας 35χρονος τουρίστας από την Πολωνία, υπό την επήρεια αλκοόλ, έπεσε σε βράχια και τραυματίστηκε, στην περιοχή της Χερσονήσου, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίε, για τον 35χρονο που έπεσε στη θάλασσα, κινητοποιήθηκε, τα ξημερώματα, το ΕΚΑΒ.

Οπως αναφέρει το cretalive.gr, ο 35χρονος τραυματίστηκε από την πτώση στα βράχια, με αποτέλεσμα να υποστεί κατάγματα στα χέρια και εκδορές.

Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο ΠΑΓΝΗ.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Πανεπιστήμια: Τα ποσοστά φοιτητών που έχουν εμβολιαστεί

Ηλεκτρικό ρεύμα - Σκρέκας: Σύσταση προς τους ιδιώτες προμηθευτές

Επίθεση με βιτριόλι: Η Ιωάννα στο δικαστήριο για την έναρξη της δίκης (βίντεο)