Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Κρατούμενος βρέθηκε απαγχονισμένος

Ο 25χρονος παρέμενε στο χώρο κράτησης ενόψει της μεταγωγής του στα Δικαστήρια. Τι αναφέρουν αστυνομικές πηγές.



Απαγχονισμένος μέσα στα κρατητήρια του Τμήματος Ασφαλείας Λευκού Πύργου, στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε, το βράδυ της Τρίτης, ένας 25χρονος, με καταγωγή από την Αλγερία, ο οποίος είχε συλληφθεί νωρίτερα για υπόθεση κλοπών.

Παρέμενε στο χώρο κράτησης ενόψει της μεταγωγής του σήμερα στα Δικαστήρια.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, βρισκόταν μόνος του και απαγχονίστηκε χρησιμοποιώντας ως αυτοσχέδιο βρόγχο πιθανότατα κάποιο ρούχο του.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο νεαρός είχε απασχολήσει τις διωκτικές Αρχές και στο παρελθόν, έχοντας αποφυλακιστεί πρόσφατα.

