Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη η κατηγορούμενη για εξώθηση ανήλικης σε πορνεία

Η 33χρονη αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Τι ισχυρίστηκε στην απολογία της. Πώς έφτασε η υπόθεση στη Δικαιοσύνη.

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση αφέθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, η 33χρονη που συνελήφθη ύστερα από καταγγελία 17χρονης ότι την προήγαγε στην πορνεία κι ότι την εκμεταλλευόταν οικονομικά.

Η 33χρονη φέρεται να αρνήθηκε τις εις βάρος της αποδιδόμενες πράξεις της εμπορίας ανθρώπων και της μαστροπείας, χαρακτηρίζοντας ως ψευδή την καταγγελία. Απολογήθηκε δε, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ότι η ίδια είναι ιερόδουλη και ότι γνώριζε την καταγγέλλουσα ως εκδιδόμενη, αγνοώντας όμως την πραγματική της ηλικία.

Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη, όταν μετά από αστυνομικό έλεγχο εντοπίστηκαν μέσα σε αυτοκίνητο η κατηγορούμενη και η ανήλικη, μαζί με δύο αλλοδαπούς. Στην κατοχή των δύο τελευταίων βρέθηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών, ενώ η σύνθεση των επιβατών κίνησε τις υποψίες των αστυνομικών και ακολούθησε έρευνα για την μεταξύ τους σχέση.

Εξεταζόμενη η ανήλικη φέρεται να κατέθεσε ότι η 33χρονη την εξέδιδε σε οίκους ανοχής στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όπου εργαζόταν νυχθημερόν έναντι ελάχιστης αμοιβής. Κατήγγειλε και την εμπλοκή ενός ακόμη ατόμου που την εκμεταλλευόταν οικονομικά.

Οι δύο συλληφθέντες αλλοδαποί δεν προέκυψε να συνδέονται με την καταγγελία και μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους.

