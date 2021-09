Κοζάνη

Κοζάνη - Θάνατος 5χρονου: Καταδικάστηκαν οι ιδιοκτήτες των ροτβάιλερ

Ένοχοι για το θάνατο του 5χρονου Στάθη οι ιδιοκτήτες των ροτβάιλερ. Τι ποινή τους επιβλήθηκε.

Πεντέμισι χρόνια αργότερα, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Κοζάνης έκρινε ένοχους τους δύο κατηγορούμενους για τη φονική επίθεση των ροτβάιλερ στοίχισε τη ζωή του 5χρονου Στάθη.

Το δικαστήριο επέβαλε πενταετή ποινή σε κάθε έναν από τους δύο ιδιοκτήτες των σκύλων, μετατρέψιμη προς 20 ευρώ την ημέρα.

Παράλληλα, τους επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση κάθε 1η και 15η στο αστυνομικό τμήμα, καθώς και απαγόρευση απόκτησης άλλου σκύλου.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή του Πάσχα του 2016, όταν η μητέρα με το ανήλικο παιδί επισκέφθηκε το σπίτι των κατηγορουμένων.

Σε ανύποπτο χρόνο, ο 5χρονος Στάθης ξέφυγε της προσοχής όλων και δέχτηκε τη δολοφονική επίθεση από τα ροτβάιλερ.

