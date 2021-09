Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: κακοποιούσε σεξουαλικά ανήλικη εκβιάζοντας την με “ροζ βίντεο”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δημοσίευση ημίγυμνης φωτογραφίας του κοριτσιού με υβριστικό σχόλιο στο διαδίκτυο και η χρήση σωματικής βίας πέραν του εξαναγκασμού.

Σοκάρει νέα υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης και ξυλοδαρμού σε βάρος μίας ανήλικης κοπέλας στη Θεσσαλονίκη, από τον 23χρονο σύντροφό της

Η15χρονη κοπέλα συνοδευόμενη από τους γονείς της κατήγγειλε στο Τμήμα Ασφαλείας Ωραιοκάστρου τις απειλές και τη βία που δεχόταν από τον 23χρονο. Η καταγγελία αφορούσε σε απειλή διαρροής βιντεοληπτικού υλικού στο οποίο εμφανιζόταν σε προσωπικές τους στιγμές, πορνογραφία ανηλίκων, απλή σωματική βλάβη και απειλή σε βάρος οικογενειακού περιβάλλοντος της παθούσας. Ο 23χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ωραιοκάστρου και συνελήφθη

Σύμφωνα με την καταγγελία, κατά το χρονικό διάστημα Ιουλίου έως και 14/09/2021, ενώ είχαν συνάψει σχέση, ο 23χρονος κάποιες φορές εξανάγκαζε την ανήλικη σε ερωτική επαφή είτε με χρήση σωματικής βίας είτε υπό την απειλή διαρροής βίντεο με προσωπικές τους στιγμές στο διαδικτυακό χώρο, το οποίο θα κοινοποιούσε και στους γονείς της.

Επιπρόσθετα, ο νεαρός άντρας, από προφίλ που διατηρεί σε εφαρμογή μέσου κοινωνικής δικτύωσης, είχε αναρτήσει ημίγυμνη φωτογραφία της κοπέλας συνοδευόμενη από εξυβριστικό λογότυπο. Κατά τη διάρκεια δε της σχέσης τους, αναφέρεται ότι προχώρησε σε χρήση σωματικής βίας προκαλώντας στην παθούσα απλή σωματική βλάβη, ενώ παράλληλα απείλησε και το οικογενειακό της περιβάλλον ζητώντας επίμονα αυτή να παραμείνει μαζί του.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 ζευγάρια χειροπέδες

2 κινητά τηλέφωνα

φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής

2 USB sticks

Κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή και

Μία κάμερα.

Σημειώνεται ότι, από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον κατασχεμένο φορητό υπολογιστή, βρέθηκαν αρχεία φωτογραφιών που απεικονίζουν την παθούσα με τον δράστη σε προσωπικές στιγμές.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα και ο δράστης θα οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη.

Πηγή: Thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά: Η μητέρα του συζυγοκτόνου για τη σχέση της με την μικρή Λυδία και τους γονείς της Καρολάιν (βίντεο)

Καλοφώνου για Ιωάννα: θα ζήσει το υπόλοιπο της ζωής της υπό ειδικές συνθήκες (βίντεο)

Πέθανε ο Ντούσαν Ίβκοβιτς