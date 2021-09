Μαγνησία

Βόλος: πολυετής φυλάκιση στον υπερήλικα ιερέα για ασέλγεια σε 11χρονη

Μαζί του καταδικάστηκε και η 34χρονη μητέρα του παιδιού για συνεργεία στην ασέλγεια.

Ένοχος και από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας κρίθηκε ο 83χρονος πρώην ιερέας από τη Μαγνησία για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Στον 83χρονο του επέβαλε ποινή κάθειρξης 8 ετών, την οποία όμως θα εκτίσει την ποινή σπίτι του λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας του αντιμετωπίζει. Πρωτόδικα του είχε επιβληθεί και χρηματική ποινή 50.000 ευρώ, η οποία όμως τώρα μειώθηκε στα 9.000 ευρώ.

Ο πρώην ιερέας είχε συλληφθεί τον Μάιο του 2018, μαζί με την 34χρονη μητέρα του 11χρονου κοριτσιού.

Η 34χρονη μητέρα από τη Βουλγαρία κρίθηκε επίσης ένοχη και σε δεύτερο βαθμό για συνέργεια στην ασέλγεια σε ανήλικο κάτω των 15 και άνω των 10 ετών, έναντι αμοιβής, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατ’ εξακολούθηση. και της επιβλήθηκε κάθειρξη 5 ετών.

Ο 83χρονος στην απολογία του, όπως και η 34χρονη υποστήριξε μεταξύ άλλων, ότι δεν ήταν ασέλγεια σε βάρος της ανήλικης, αλλά προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Βασικός μάρτυρας κατηγορίας ήταν ο αστυνομικός, που είχε εντοπίσει τον ιερέα, με την 34χρονη και το άτυχο κορίτσι στο κέντρο του Βόλου και τους ακολούθησε.

Ο ιερέας μπήκε σε αυτοκίνητο με τη 12χρονη και ο προορισμός τους ήταν ερημική παραλία του Αναύρου.

Πηγή: thenewspaper.gr

