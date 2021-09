Κοζάνη

Θάνατος 5χρονου από ροτβάιλερ: η μητέρα του Στάθη μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τι λέει για την εκδίκαση της υπόθεσης και την ετυμηγορία της Δικαιοσύνης, που καταδίκασε τους ιδιοκτήτες των σκύλων. Που αποδίδουν εκείνοι την ευθύνη για τον χαμό του παιδιού.

Του Γιώργου Γρηγοριάδη

Για το πασχαλινό τραπέζι είχε πάει ο μικρός Στάθης με την μητέρα του, στο φιλικό τους σπίτι, στην Κοζάνη. Ήταν Μάιος του 2016. Εκεί του επιτέθηκαν τα ροτβάιλερ, τον τραυμάτισαν στο πρόσωπο και στο κεφάλι και το παιδί, λίγες ώρες αργότερα, υπέκυψε στα τραύματά του.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Κοζάνης επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών, εξαγοράσιμης προς 20 ευρώ την ημέρα στο ζευγάρι, στους ιδιοκτήτες των σκύλων, με τη μητέρα του παιδιού, μέσα στον πόνο της, να λέει ότι αισθάνεται δικαιωμένη.

«Καμία δικαστική απόφαση δεν μπορεί να μας ικανοποιήσει και να γυρίσει πίσω το Στάθη μου. Όμως, με ανακούφιση είδαμε τους αποκλειστικά υπαιτίους για το χαμό του παιδιού μας να καταδικάζονται με την ανώτερη ποινή και με όρους που είναι πραγματικά αντίστοιχοι της στάσης τους, από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα», είπε η χαροκαμένη μητέρα στον ΑΝΤ1

Ο συνήγορος της, Ζήσης Βρίκος, δήλωσε πως «το δικαστήριο όχι απλά στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, αλλά αποφάσισε να τιμωρήσει με την μέγιστη από το νόμο προβλεπόμενη ποινή, δηλαδή τα 5 έτη».

Ο καταδικασθείς συνταξιούχος στρατιωτικός, ιδιοκτήτης των ροτβάιλερ, επιρρίπτει πάντως ευθύνες στο νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε το άτυχο παιδί, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο αντιμετώπισης του περιστατικού.

Όπως δήλωσε ο κ. Ιωάννης Μαριάς, ιδιοκτήτης των ροτβάιλερ, «ελπίζω και πιστεύω ότι στα επόμενα στάδια, διότι ήδη έχουμε υποβάλλει την έφεση, θα δικαιωθούμε και θα δικαιωθούμε για έναν απλούστατο λόγο: τα λάθη του Νοσοκομείου Κοζάνης ήταν εγκληματικά».

Η Αγάπη Λιουμπόβ, μητέρα του 5χρονου Στάθη, λέει στον ΑΝΤ1, «επί έξι μέρες που κράτησε το δικαστήριο, ζούσα τις στιγμές που πέρασα εκείνη τη μέρα που ο Στάθης έφυγε από κοντά μας. Ελπίζω τώρα η ψυχή του παιδιού μου να ηρεμήσει».

Στους δύο κατηγορούμενους επιβλήθηκαν και περιοριστικοί όροι, όπως η τακτική εμφάνισή τους στο αστυνομικό τμήμα, η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, όπως και η απαγόρευση να έχουν ζώο συντροφιάς.

