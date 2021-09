Ηράκλειο

Οπλοστάσιο στην Μεσαρά με καλάσνικοφ, καραμπίνες και ξιφολόγχες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο οι συλληφθέντες. Αναζητείται ο συνεργός τους. Πώς έφτασαν οι Αρχές στα ίχνη τους.

Συνελήφθησαν, το πρωί της Πέμπτης σε περιοχή του Δήμου Γόρτυνας από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου, δύο Έλληνες κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Όπλων.

Επιπλέον, αναζητείται στα πλαίσια του αυτοφώρου ακόμη ένας Έλληνας ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί, κατηγορούμενος για παραβάσεις της Ν. περί όπλων

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών και ειδικών δράσεων, που εκπονεί η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης για την καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής, σήμερα πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Κατά την διάρκεια της επιχείρησης διενεργήθηκαν έρευνες στις οικίες των συλληφθέντων και σε χώρους που χρησιμοποιούσαν όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalasnikov με τον γεμιστήρα του,

Πιστόλι,

Πεντακόσια εβδομήντα δύο (572) γραμμάρια πυρίτιδας,

Τρία (3) κυνηγετικά όπλα,

Γεμιστήρας πολεμικού τυφεκίου Kalasnikov,

Δύο γεμιστήρες πιστολιού,

Δύο (2) ξιφολόγχες πολεμικού τυφεκίου,

235 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων και

Διάφορα εξαρτήματα όπλων (φυσιγγιοθήκη, ξύλινος υποφυλακτήρας, κάννη κυνηγετικού όπλου και άλλα)

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου.

Ειδήσεις σήμερα:

Αρνητές κορονοϊού - Χανιά: Μαθητές “έχασαν χρονιά” λόγω των… self test

Θάνατος 5χρονου από ροτβάιλερ: η μητέρα του Στάθη μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Κορονοϊός - ΜΕΓΑ Εμβολιαστικά Κέντα: ποια κλείνουν και πότε