Χανιά: Επίθεση με χημικό υγρό σε 18χρονη

Έγιναν προσαγωγές. Η κοπέλα αναγνώρισε έναν απο τους προσαχθέντες.

Στιγμές τρόμου έζησε μια 18χρονη στα Χανιά. Μεσήλικας της έριξε χημικό υγρό στο πρόσωπο βράδυ της Τετάρτης.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα flashnews.gr, η κοπέλα επέστρεφε στο σπίτι της στην περιοχή του Μαύρου Μώλου στην Κίσσαμο, όταν ξαφνικά την πλησίασε από πίσω ένας άντρας και της έριξε στα μάτια υγρό με συνέπεια να χάσει προσωρινά την όρασή της.

Η κοπέλα άρχισε να ουρλιάζει από τον πόνο, ενώ ο δράστης τράπηκε σε φυγή.

Περίοικοι τη μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου και εν συνεχεία διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων όπου έγινε η πρώτη θεραπευτική αντιμετώπιση.

Σήμερα η κοπέλα, που εξακολουθεί να παρουσιάζει έντονο ερεθισμό στα μάτια και θα χρειαστεί ιατρική επανεξέταση, πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα Κισάμου όπου υπέβαλλε μήνυση κατά αγνώστου.

Η άμεση δράση των αστυνομικών της Κισάμου με τις προσαγωγές υπόπτων έφερε αποτέλεσμα

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ της Πέμπτης, η κοπέλα αναγνώρισε έναν από τους προσαχθέντες . Πρόκειται για έναν 56χρονο Έλληνα ο οποίος συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

