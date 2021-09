Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη από γκαζάκια σε κτήριο

'Εβαλαν εμπρηστικό μηχανισμό με γκαζάκια σε κτίριο όπου στεγαζόταν Εφορία, ο οποίος εξερράγη προκαλώντας φωτιά.

Αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό, αποτελούμενο από έξι γκαζάκια, τοποθέτησαν άγνωστοι τα ξημερώματα στην είσοδο κτιρίου επί της οδού Τακαντζά, όπου στεγαζόταν παλιότερα η ΣΤ' ΔΟΥ, στο Φάληρο Θεσσαλονίκης.

Από τα έξι γκαζάκια εξερράγησαν τα τέσσερα, προκαλώντας φωτιά, την οποία κλήθηκε να σβήσει η Πυροσβεστική. Η φωτιά προκάλεσε αποχρωματισμό στην πόρτα της εισόδου.

Ο μηχανισμός περισυνελέγη και εστάλη για εργαστηριακή εξέταση, στο πλαίσιο προανάκρισης που διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Τούμπας-Τριανδρίας.

