Τροχαίο στη Ρόδο: Πέθανε και ο νεαρός οδηγός μηχανής

Έδωσε σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή αλλά δεν τα κατάφερε. Το τροχαίο σημειώθηκε παραμονή της Παναγίας.

Έφυγε σήμερα στις 2 τα ξημερώματα από τη ζωή, ο νεαρός Ροδίτης που είχε τραυματιστεί σε τροχαίο το βράδυ της 14ης Αυγούστου, στο 3ο χιλιόμετρο της Ρόδου - Καλλιθέας, όταν η μοτοσικλέττα που οδηγούσε, συγκρούστηκε με ενοικιαζόμενο όχημα ιταλών τουριστών.

Πρόκειται για τον Μερκούρη Νικολέττο, 26 μόλις ετών, ο οποίος έδωσε σκληρή αλλά άνιση μάχη στην εντατική μονάδα του Νοσοκομείου της Ρόδου. Το τροχαίο ατύχημα είχε σημειωθεί έξω από το σούπερ μάρκετ επί της Ρόδου Καλλιθέας, όταν όχημα που οδηγούσαν Ιταλοί τουρίστες, έκοψε τον δρόμο στην πορεία της μοτοσικλέτας που οδηγούσε ο Μερκούρης Νικολέττος 26 ετών.

Από τη σύγκρουση που ήταν σφοδρότατη, έχασε τη ζωή του ο συνεπιβάτης του αυτοκινήτου (38χρονος τουρίστας) και τραυματίστηκαν άλλα τρία ακόμα άτομα.

Το γεγονός βύθισε στο πένθος την οικογένεια του, τους φίλους και τους συγγενείς, αλλά και την τοπική κοινωνία, καθώς ο Μερκούρης Νικολέττος ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός.

Πηγή: dimokratiki.gr

