Θεσσαλονίκη: αποπλάνησε 12χρονη την οποία γνώρισε στα social media

Καταγγελία από την μητέρα της ανήλικης για ολοκληρωμένες σεξουαλικές επαφές...

Για αποπλάνηση ανήλικης κατηγορείται 19χρονος, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης.

Προηγήθηκε καταγγελία της μητέρας της ανήλικης, σύμφωνα με την οποία ο 19χρονος γνώρισε την 12χρονη θυγατέρα της μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης και κατόπιν συνάντησης "προχώρησε σε ολοκληρωμένες σεξουαλικές επαφές μαζί της", όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα Θεσσαλονίκης.

