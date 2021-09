Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Βιασμός 14χρονης: Προφυλακιστέος ο κατηγορούμενος

Ο 23χρονος κατηγορείται ότι εξανάγκαζε ανήλικη σε ερωτική επαφή και την απειλούσε με διαρροή ροζ βίντεο

Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του στην 7η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 23χρονος που κατηγορείται ότι εξανάγκαζε 14χρονη να έρχεται σε ερωτική επαφή μαζί του, είτε με χρήση σωματικής βίας είτε υπό την απειλή διαρροής βίντεο με προσωπικές τους στιγμές.

Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη ύστερα από καταγγελία της ανήλικης και εις βάρος του 23χρονου ασκήθηκε δίωξη για βιασμό, γενετήσια πράξη με ανήλικο, πορνογραφία ανηλίκων, απειλή και σωματικές βλάβες.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να απολογήθηκε ότι διατηρούσε ερωτική σχέση με την καταγγέλλουσα, παραδέχθηκε ότι κάποιες φορές άσκησε βία εναντίον της, την οποία απέδωσε σε προσωπικά του προβλήματα κι όχι για να την υποχρεώσει να έρθει σε σεξουαλική επαφή μαζί του, ενώ αρνήθηκε ότι κατείχε ροζ βίντεο.

Σε ο,τι αφορά την καταγγελία της 14χρονης ότι ο κατηγορούμενος ανήρτησε στο προφίλ του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ημίγυμνη φωτογραφία της ανήλικης, συνοδευόμενη από υβριστικό σχόλιο, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι την απέσυρε άμεσα. Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα που ομόφωνα αποφάσισαν την προφυλάκισή του.





